Ucraina: Zelensky, importante rapporto con Polonia ma dobbiamo difendere le nostre imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ucraina è importante mantenere strette relazioni con la Polonia, ma Kiev è pronta anche a difendere le imprese danneggiate dai blocchi alle frontiere stabiliti dai manifestanti polacchi. Lo ha affermato in conferenza stampa il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "È ingiusto usare l'Ucraina per fare pressione sulle istituzioni europee... Per noi è importante preservare l'unità e, se non si troveranno passi avanti (per una risoluzione), proteggeremo i nostri affari", ha detto Zelensky. (Kiu)