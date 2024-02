Ucraina: Zelensky, presto visita di Macron nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron verrà presto in visita a Kiev e in quell'occasione verranno svelati alcuni nuovi dettagli sul sostegno all'Ucraina. Lo ha affermato in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Recentemente abbiamo avuto un incontro con Emmanuel. Mi sembra che l'accordo firmato sulle garanzie di sicurezza sia molto valido", ha detto Zelensky. "Per motivi di sicurezza, non dico una data specifica, ma sarà presto. Penso che verranno svelati nuovi dettagli più importanti sul sostegno all'Ucraina", ha aggiunto. (Kiu)