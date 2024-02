Regno Unito: Sunak, "pericoloso" quanto avvenuto alla Camera dei Comuni in settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto avvenuto in settimana alla Camera dei Comuni nel corso del dibattito sul conflitto a Gaza "ha inviato un segnale pericoloso", ovvero che "l'intimidazione funziona". Lo ha dichiarato il premier britannico Rishi Sunak, in un post su X. "È tossico per la nostra società e la nostra politica ed è un affronto alle libertà e ai valori che ci stanno a cuore" nel Regno Unito, ha scritto Sunak. "La nostra democrazia non può e non deve piegarsi alla minaccia della violenza e dell'intimidazione o cadere in campi polarizzati che si odiano a vicenda", ha aggiunto il primo ministro. (Rel)