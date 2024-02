© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato presidenziale speciale per il clima degli Stati Uniti, John Kerry, inizia oggi una visita di tre giorni a Londra. Gli impegni, riferisce il dipartimento di Stato in una nota, includeranno incontri con i parlamentari britannici e comunicazioni pubbliche sugli obiettivi climatici internazionali al fine di promuovere gli obiettivi degli Usa sul clima e sull'energia pulita. (Was)