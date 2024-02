Egitto: premier, piano per sbloccare merci trattenute alla dogana per mancanza valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Egitto, Mostafa Madbouly, ha annunciato un piano per sbloccare gradualmente le merci provenienti dall’estero per un valore stimato di 1,3 miliardi di dollari trattenute dalla dogana per mancanza di valuta estera. Lo ha riferito un comunicato del governo egiziano. Durante un incontro con il governatore della Banca centrale egiziana, Hassan Abdullah, il ministro dell'Approvvigionamento e del Commercio interno, Ali al Moselhi, il ministro dell'Agricoltura, Sayed el Quseir, il generale Hisham Mandour, e altri funzionari, il premier ha discusso del finanziamento in valuta estera necessario in particolare per i beni alimentari come grano e latte in polvere. Il governatore della Banca centrale ha confermato che la priorità riguarda anche beni strategici e i medicinali.(Cae)