Sudafrica: incidente stradale, morti diversi esponenti del partito di governo Anc

- Diversi membri del partito al potere in Sudafrica, il Congresso nazionale africano (Anc), sono morti in un incidente stradale mentre tornavano da una cerimonia di lancio del manifesto elettorale nella città di Durban. Lo ha reso noto lo stesso partito in una nota. "L'Anc ha ricevuto con profondo shock la notizia della prematura scomparsa dei nostri membri della provincia di Mpumalanga. Tragicamente, i nostri compagni sono stati coinvolti in un incidente d'autobus a Dumbe, nella provincia KwaZulu-Natal, nelle prime ore del mattino mentre tornavano dall'ospedale altamente lancio riuscito del nostro manifesto elettorale - Mayihlome Rally 2024", ha affermato il partito su X. I media sudafricani riferiscono che almeno nove persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite nell'incidente di autobus. Secondo quanto riferito, i feriti sono stati portati negli ospedali locali. Le elezioni generali e provinciali in Sudafrica si terranno il prossimo 29 maggio. (Res)