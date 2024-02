Ponte Stretto: Ciucci, nei prossimi giorni consegneremo a ministeri progetto aggiornato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni “consegneremo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), al ministero dell’Ambiente, ai soggetti interessati e a clienti centrali e periferici il documento” del ponte dello Stretto di Messina, aggiornato e approvato il “15 febbraio”. Lo ha detto l’Amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, intervenendo alla Scuola di formazione politica della Lega in corso al centro congressi palazzo Rospigliosi a Roma. “Il primo ottobre scorso un rappresentante del Parlamento ci ha richiesto una copia del documento del progetto, ma noi abbiamo comunicato l’impossibilità a consegnarlo poiché ancora in fase istruttoria”, ha spiegato. Tuttavia, “il 15 febbraio è stato approvato l’aggiornamento del progetto, che verrà presentato nei prossimi giorni ai soggetti interessati, ma questo non è ancora sufficiente a risolvere questa piccola polemica”, ha concluso Ciucci. (Rin)