Gaza: Usa, a Parigi raggiunto accordo di massima per cessate il fuoco e rilascio ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mediatori riuniti a Parigi hanno raggiunto un’intesa su un possibile accordo per il rilascio degli ostaggi israeliani da parte del movimento islamista palestinese Hamas e per un nuovo cessate il fuoco temporaneo nel conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato alla "Cnn" il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. "I rappresentanti di Israele, Stati Uniti, Egitto e Qatar si sono incontrati venerdì scorso a Parigi e hanno elaborato un quadro su cui potrà basarsi un accordo per un cessate il fuoco temporaneo", ha affermato Sullivan. "Siamo ancora nella fase di negoziazione per definire i dettagli. Ci dovranno essere discussioni indirette tra Qatar ed Egitto con Hamas perché alla fine dovranno accettare di rilasciare gli ostaggi", ha aggiunto. "Questo lavoro è in corso. E speriamo che nei prossimi giorni si possa arrivare a un punto in cui si raggiunga effettivamente un accordo definitivo su questo tema", ha concluso. Una delegazione israeliana guidata dal capo del Mossad, David Barnea, si trovava venerdì scorso nella capitale francese per discutere di un accordo volto a garantire un nuovo cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas a Gaza in cambio dei prigionieri palestinesi Israele. Oggi i media egiziani hanno annunciato la ripresa dei negoziati a Doha, in Qatar, e al Cairo, in Egitto, mentre ieri fonti diplomatiche hanno affermato che l’accordo potrebbe prevedere una tregua di sei settimane e il rilascio di circa 40 dei 130 ostaggi ancora detenuti nella Striscia. (Was)