© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello attuale è "il momento più difficile" per l'unità nazionale dell'Ucraina. Lo ha affermato in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ora è il momento più difficile per la nostra unità, e se cadremo tutti a pezzi, dall'esterno e Dio non voglia dall'interno, allora questo sarà il momento più delicato. Non è ancora successo", ha detto Zelensky. (Kiu)