Ucraina: Zelensky, abbiamo "un piano chiaro" per una nuova controffensiva

- L'Ucraina ha "un piano chiaro" per una nuova controffensiva. Lo ha affermato in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il capo dello Stato ha spiegato di non poter rivelare altri dettagli, ma si tratta di qualcosa legata all'avvicendamento alla guida delle Forze armate nazionali. Secondo Zelensky, migliorare la rotazione delle truppe sarà di importanza critica per la guerra, ma al contempo Kiev deve lavorare per preparare al meglio i propri riservisti. (Kiu)