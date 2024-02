Namibia: conclusi funerali del presidente Geingob, presenti rappresentanti di 27 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolti oggi a Windhoek i funerali del defunto presidente della Namibia, Hage Geingob, morto lo scorso 4 febbraio all'età di 82 anni. Alla cerimonia funebre, riferisce la stampa locale, hanno partecipato rappresentanti di 27 Paesi, tra cui la principessa Anna d'Inghilterra, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, il presidente del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e altri 18 capi di Stato. Presenti anche i leader di Sudafrica, Angola, Botswana, Kenya, Zambia e Zimbabwe. Dopo la cerimonia funebre, la salma di Geingob è stata sepolta nel cimitero di Heroes' Acre. Geingob è morto lo scorso 4 febbraio mentre si stava sottoponendo a una cura contro il cancro. Era presidente dal 2015 e quest’anno avrebbe concluso il suo secondo e ultimo mandato. Geingob è stato anche il primo primo ministro della Namibia dopo l'indipendenza, dal 1990 al 2002, e per una seconda volta dal 2012 al 2015. È stato il terzo presidente della Namibia da quando ha ottenuto l'indipendenza dal Sudafrica dell'apartheid, nel 1990. Prima di allora, il Paese dell'Africa meridionale era una colonia tedesca. Il vice di Geingob, Nangolo Mbumba, ha prestato giuramento come presidente ad interim per completare il mandato presidenziale consentito dalla Costituzione. La Namibia eleggerà un nuovo presidente alle prossime elezioni previste a novembre. (Res)