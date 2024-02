Pisa: Faraone (Iv), Salvini non perde occasione per fare propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra, "Salvini in testa, al solito va fuori tema: nessuno ha attaccato le forze dell'ordine". Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera. "Tutti sanno che svolgono un compito unico, complicato e che quasi sempre lo fanno in maniera impeccabile. Sono stati espressi dubbi esclusivamente sui fatti accaduti in Toscana e se è intervenuto perfino il Presidente della Repubblica, persona straordinariamente equilibrata, probabilmente qualcosa non è andato", prosegue. (segue) (Rin)