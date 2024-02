Ucraina: Zelensky, la Russia proverà a lanciare offensiva tra fine maggio e l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia proverà un'altra offensiva in Ucraina tra fine maggio e l'estate. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Nei prossimi mesi "avremo momenti difficili", perchè "dovremo affrontare varie ondate di pressione politica e finanziaria", ha spiegato Zelensky. "La Russia preparerà la sua controffensiva all'inizio dell'estate o alla fine di maggio, se potrà. Saremo preparati per la battaglia", ha aggiunto Zelensky, secondo cui l'offensiva russa iniziata in ottobre è stata finora "improduttiva".(Kiu)