Ucraina: Zelensky, Meloni ci sostiene ma in Italia molti favorevoli a Putin

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sostiene l'Ucraina, ma in Italia ci sono molte persone che sostengono Vladimir Putin. Lo ha affermato in conferenza stampa il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il capo dello Stato si è detto felice dell'accordo siglato ieri tra Ucraina e Italia in materia di sicurezza. In merito alle persone che sostengono invece il Cremlino, Zelensky ha invitato le autorità italiane a "cancellare" i loro visti. (Kiu)