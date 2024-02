Burkina Faso: Fontana, comunità internazionale intervenga su cristiani perseguitati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro i cristiani è in atto una strage continua. Ci stringiamo alla comunità cattolica di Essakane, in Burkina Faso, nel profondo dolore per le vittime e i feriti di un attacco terroristico, nella speranza che la comunità internazionale accenda, quanto prima e adeguatamente, i riflettori sul tema dei cristiani perseguitati, oppressi o nel bisogno, che sono centinaia di milioni nel mondo". Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in una nota. (Com)