Bulgaria: presidente Parlamento Zhelyazkov in visita in Albania

- Il presidente dell'Assemblea nazionale bulgara Rosen Zhelyazkov ha in programma una visita ufficiale di due giorni in Albania su invito della controparte Lindita Nikolla. Durante la sua visita in Albania, che prende il via oggi, Zhelyazkov incontrerà Nikolla e il presidente dell'Albania, Bajram Begaj. Lunedì, nell'ambito della visita di Zhelyazkov, sarà inaugurata al Parlamento albanese la mostra "Diplomazia e arte". Lunedì sera sarà organizzato un ricevimento presso l'ambasciata bulgara a Tirana in occasione della festa nazionale della Bulgaria, il 3 marzo. La delegazione di Zhelyazkov sarà composta da un deputato di ciascun gruppo parlamentare della 49esima Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria, come riferiscono i media locali. (Seb)