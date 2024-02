Autostrade: Fontana (Aspi), strategiche per Paese, lavoriamo per potenziare infrastruttura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia “l’80/90 per cento di persone e mezzi viaggia su gomma, per cui l’infrastruttura stradale e autostradale è assolutamente strategica per l’economia e lo sviluppo sociale del Paese”. Lo ha detto Luca Fontana, direttore Ingegneria e realizzazione di Autostrade per l’Italia (Aspi), intervenendo a un dibattito nell'ambito della scuola di formazione politica della Lega a Roma. Fontana ha spiegato come l’infrastruttura stradale e autostradale abbia “mediamente 50/60 anni” e come sia dunque necessario “prendersene cura nel lungo periodo”. Per questo, ha evidenziato, il piano industriale di Aspi mira a “potenziare la capacità del sistema con una serie di progetti che puntano all’ampliamento delle sedi autostradali” in particolar modo “intorno ai nodi cittadini”. (Rin)