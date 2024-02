Passaporti: Benzoni (Az), situazione peggiorata, Piantedosi trovi soluzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che la situazione non è più accettabile", ha proseguito Benzoni. "Ho interrogato tre volte il ministro Piantedosi in Parlamento e le risposte sono state sempre le stesse. È ora che il ministro si occupi seriamente di come iniziare a rendere efficiente il sistema e dare soluzioni a tutti gli italiani che provano ad avere il documento e si vedono negato questo diritto con danni personali e economici enormi. Lo ripeto: per noi questi cittadini sono prigionieri dello stato", ha concluso il deputato di Azione. (Rin)