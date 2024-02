Agricoltura: i vini del Lazio debuttano allo "slow wine Fair" di Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio per la prima volta a Slow Wine Fair, la grande manifestazione internazionale che Slow Food dedica al mondo del vino e dei distillati, in programma a Bologna da oggi al 27 febbraio. La fiera inaugura per il Lazio la stagione degli eventi del vino, al quale la Regione, tramite Arsial, prende parte nell’ambito della propria strategia di promozione: Slow Wine Fair, Pro Wein e Vinitaly. Il Lazio è presente a Slow Wine Fair, con un proprio spazio istituzionale, una collettiva di 28 imprese del settore e un ricco programma di animazione, realizzato in collaborazione con Slow Food Lazio. A Slow Wine Fair Regione Lazio e Arsial lanceranno, inoltre, la campagna “Lazio, All Roads Lead To Taste”, con l’obiettivo di raccontare il legame indissolubile tra il Lazio, il suo straordinario territorio e il suo grande patrimonio enologico, in tutti i grandi eventi del mondo del vino. (segue) (Com)