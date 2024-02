Agricoltura: i vini del Lazio debuttano allo "slow wine Fair" di Bologna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Slow Wine Fair "il Lazio inaugura la stagione delle fiere del vino. Siamo a Bologna per promuovere le nostre eccellenze enologiche, celebrando allo stesso tempo la tradizione, l'artigianalità e la sostenibilità che caratterizzano la nostra viticoltura. Il Lazio è terra di grandi vini", ha detto in una nota l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, alla Agricoltura e sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste Giancarlo Righini. "La nostra tradizione millenaria trova espressione nel lavoro di centinaia di aziende, che compongono la spina dorsale di un settore straordinario, con margini di crescita importanti, anche in relazione alle potenzialità turistiche che sta manifestando. Considerando che a Slow Wine Fair il Lazio inaugura un nuovo format riguardo la promozione del vino, ci auguriamo vivamente che questa fiera inauguri una stagione di crescita e di successi per la nostra enologia", ha aggiunto l’assessore Righini. (segue) (Com)