Bulgaria: ministra Esteri Gabriel in visita in Giordania, incontro con omologo Safadi

- La ministra degli Esteri bulgara Mariya Gabriel è stata ricevuta oggi ad Amman dall'omologo giordano Ayman Safadi. A seguito dell'incontro Gabriel ha sottolineato come la Bulgaria apprezza e sostiene le iniziative della Giordania incentrate sulla cooperazione in materia di sicurezza e difesa nella lotta al terrorismo e alla radicalizzazione. "Durante le discussioni abbiamo riaffermato il nostro impegno a rafforzare ulteriormente il dialogo politico e a tenere il prossimo ciclo di consultazioni politiche quest'anno", ha spiegato la ministra bulgara, ripresa dall'agenzia di stampa "Bta". "Il programma di cooperazione nel campo dell'istruzione, della scienza e della cultura firmato tra i nostri Paesi lo scorso luglio ci fornisce un meccanismo per efficaci scambi educativi internazionali e continueremo a lavorare in questo settore", ha inoltre osservato Gabriel. (Seb)