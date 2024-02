Brasile: oggi la manifestazione a sostegno di Bolsonaro a San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strade di San Paolo hanno iniziato a riempirsi in vista delle manifestazioni di protesta indette per oggi dall'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. Secondo quanto riportano i media locali, l'inizio ufficiale della manifestazione è previsto per le 15 ora locale (le 19 in Italia), tuttavia numerosi manifestanti vestiti di verde e giallo e con la bandiera brasiliana hanno iniziato a radunarsi davanti al Museo d'arte di San Paolo intorno alle 9 (le 14 italiane). Il discorso di apertura della manifestazione in favore dell'ex presidente sarà quello della moglie, Michelle. L'evento è organizzato all'indomani dell'apertura delle indagini sul presunto colpo di Stato del 2022 con cui Bolsonaro e altri funzionari a lui vicini avrebbero cercato di negare l'esito delle elezioni presidenziali vinte da Luiz Inacio Lula da Silva. Oltre alla ex first lady, a sostenere l'esistenza di una nuova "manovra politica" della magistratura, dovrebbero salire sul palco anche il governatore dello Stato di San Paolo, Tarcisio de Freitas (del partito Repubblicani) e il pastore Silas Malafaia, che rivendica il ruolo di organizzatore e finanziatore dell'evento, tramite la "Assembleia de Deus Vitoria em Cristo". (segue) (Brs)