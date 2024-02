Libia: Guardie petrolifere annunciano chiusura giacimenti e gasdotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Guardie delle strutture petrolifere della Libia hanno annunciato la chiusura di tutti i giacimenti, le valvole, gli oleodotti e i gasdotti nel Paese. È quanto si apprende da una dichiarazione arrivata oggi dal gruppo armato, dopo un termine di dieci giorni dato ai funzionari libici “per soddisfare le nostre richieste senza ottenere risposta". La dichiarazione chiede al primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, di approvare la subordinazione amministrativa e finanziaria dell'apparato alla National Oil Corporation (Noc, l’ente petrolifero statale), nonché di approvare un aumento del 67 per cento degli stipendi delle Guardie delle strutture petrolifere, e di erogare i “bonus dovuti in conformità con la legge”. In precedenza la Noc avrebbe chiesto al primo ministro del Gun di intervenire con urgenza per risolvere la questione e impedire la chiusura del gasdotto del complesso petrolifero e del gas di Mellitah, situato sulla costa della Libia occidentale. (segue) (Lit)