Libia: Guardie petrolifere annunciano chiusura giacimenti e gasdotti (2)

- La Noc ha affermato che le Guardie delle strutture petrolifere hanno cercato di entrare nella sala di controllo di Mellitah per chiudere le valvole del gas e hanno minacciato di usare la forza e di chiudere il cancello principale del complesso, osservando che la situazione è diventata pericolosa e mette a rischio la sicurezza dei lavoratori del complesso, della raffineria di Zawiya e la sicurezza dei beni petroliferi. La chiusura annunciata oggi potrebbe causare una grave crisi energetica in Libia, soprattutto se i campi petroliferi e le valvole del complesso di Mellitah e della raffineria di Zawiya continueranno a essere chiusi, nonché un graduale declino dei flussi di petrolio e gas verso l'Europa, in particolare per quanto riguarda il gasdotto italiano Green Stream. La mappa interattiva Snam della rete nazionale di gas mostra che per il momento i flussi di gas verso l’Italia stanno proseguendo. (Lit)