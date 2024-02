Ue: Coldiretti, agricoltori domani a Bruxelles per chiedere risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo a Bruxelles con oltre tremila agricoltori di Coldiretti per chiedere risposte concrete”. Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, annunciando per domani la manifestazione che coinvolge migliaia di agricoltori anche di altri Paesi europei come Spagna, Portogallo, Belgio. “Abbiamo proposto di semplificare la Pac da subito, aumentare il tetto degli aiuti di stato, autorizzare una moratoria dei debiti delle imprese agricole e rimuovere vincoli ambientali che diminuiscono la produzione di cibo in Europa e favoriscono le importazioni da altri continenti”, ha proseguito. “Non è questa l'Europa che vogliamo, serve un cambio di passo urgente. I tempi della burocrazia europea – ha sottolineato – non sono quelli delle imprese. Continueremo a presidiare Bruxelles a lungo, perché qui si decide il futuro del settore". (segue) (Rin)