Ucraina: amministrazione presidenziale, possibile invito Russia a vertice di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina e i suoi partner stranieri potrebbero invitare la Russia a un futuro vertice di pace per discutere la fine dell’invasione alle condizioni di Kiev. Lo ha affermato il capo dell'amministrazione presidenziale ucraina, Andriy Yermak. "Potrebbe verificarsi una situazione in cui inviteremo i rappresentanti della Federazione Russa, dove verrà loro presentato il piano nel caso in cui chi rappresenta il Paese aggressore in quel momento vorrà veramente porre fine a questa guerra e tornare ad una pace giusta" ha detto Yermak durante una conferenza televisiva a Kiev. (Kiu)