Gaza: presidente Anp incontra re Giordania, focus sul conflitto e sugli aiuti umanitari

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmud Abbas ha incontrato oggi il re della Giordania, Abdullah II, e il principe ereditario, Hussein bin Abdullah, nella capitale del Regno, Amman. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Durante l'incontro, il presidente dell’Anp ha informato il re sugli ultimi sviluppi del conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista Hamas e sull’andamento dei colloqui per fermare le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza e aumentare la fornitura di aiuti umanitari, in particolare nel nord dell’exclave palestinese. Abbas ha ribadito il rifiuto allo sfollamento forzato del popolo palestinese, sia a Gaza che in Cisgiordania, compresa Gerusalemme, avvertendo del grave rischio di un’eventuale invasione israeliana della città di Rafah, nel sud della Striscia.(Res)