Lazio: assessore Turismo, Ponza tra le mete più amate d'Europa (2)

- "La Regione Lazio intende sostenere a Ponza un turismo che sia rispettoso dell'ambiente attraverso interventi a supporto delle infrastrutture e dei trasporti. Per esempio, con il progetto del nuovo porto di Cala dell'Acqua a Ponza, messo a punto dal Cnr insieme all'Università La Sapienza e previsto nel piano regionale approvato in Giunta", aggiunge l'Assessore. "Una riqualificazione logistica e strutturale che abitanti e turisti meritano e che rispetta in pieno le linee dell'amministrazione regionale in tema di sostenibilità. Un nuovo porto più funzionale che garantirà maggiore sviluppo economico e turistico all'insegna del rispetto dell'ambiente", conclude l'assessore Palazzo. (Com)