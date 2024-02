Ucraina: vicepremier denuncia distruzione 160 tonnellate di grano in stazione ferroviaria in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 160 tonnellate di grano ucraino sono state distrutte in una stazione ferroviaria polacca in un atto di "impunità e irresponsabilità". Lo ha affermato su X il vicepremier ucraino Oleksandr Kubrakov, allegando foto di cumuli di grano rovesciati dai vagoni ferroviari. "Queste immagini mostrano 160 tonnellate di grano ucraino distrutto. Il grano era in transito verso il porto di Danzica e poi verso altri Paesi", ha spiegato Kubrakov, secondo cui si tratta del "quarto caso di vandalismo nelle stazioni ferroviarie polacche. Il quarto caso di impunità e irresponsabilità". (Kiu)