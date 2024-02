Roma: prove di trazione e messa in sicurezza pini in Corso Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso da questa mattina e proseguiranno per l'intera giornata le prove di trazione dei pini presenti su Corso Trieste. "Sul posto, personale del Servizio Giardini di Roma Capitale oltre agli agronomi Andrea Santacroce e Giuseppe Logiudice incaricati di seguire gli interventi verificando le condizioni statiche e lo stato di salute delle alberature al fine di garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti che quotidianamente transitano sull'importante arteria della Capitale". Così in una nota il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale. "In corso anche operazioni di deceppamento di alberature cadute o abbattute in precedenza. A conclusione degli interventi in corso l'Amministrazione coinvolgerà cittadini, associazioni e comitati di quartiere nella realizzazione di un progetto che prevede la messa a dimora di nuovi pini, arbusti e piante per la riqualificazione dell'aiuola centrale di tutto il Corso".(Com)