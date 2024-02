Foibe: Sangiuliano, grazie ai napoletani che hanno partecipato ad arrivo treno ricordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto "ad alcune vistose assenze, questa mattina alla stazione di Napoli, c’è da chiedersi se siano frutto di una pochezza intellettuale e scarsa conoscenza della storia oppure se affondino le radici in un post-stalinismo di maniera che ancora non riconosce agli esuli il diritto di essere italiani", aggiunge il ministro Sangiuliano. "Ma l’importante era la presenza di tante persone, donne e uomini, soprattutto giovani.La loro convinta partecipazione ci riempie il cuore di orgoglio e testimonia, ancora una volta, come Napoli non dimentica il sacrificio e le sofferenze di tanti italiani", conclude. (Rin)