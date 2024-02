Gaza: ministro Israele Smotrich, “negoziati deliranti, voterò contro un accordo con Hamas”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze di Israele, Bezalel Smotrich, ha dichiarato che voterà contro un accordo con il movimento islamista palestinese Hamas. La dichiarazione è arrivata oggi durante una conferenza a Gerusalemme, secondo quanto riferito dal quotidiano “Times of Israel”. "I negoziati sono condotti in modo delirante", ha affermato il ministro, aggiungendo che "il prossimo accordo dovrebbe essere migliore per noi”. Le dichiarazioni di Smotrich giungono dopo che i negoziati sono ripresi a Doha, in Qatar, per raggiungere una tregua nel conflitto in corso dal 7 ottobre 2023 nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas. Secondo quanto riferito dai media, il nuovo accordo potrebbe portare a una sospensione dei combattimenti di sei giorni e al rilascio di circa 40 ostaggi israeliani ancora detenuti nell’exclave palestinese. (Res)