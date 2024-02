Lavoro: Guerra (Pd), no agli appalti di mera prestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non deve "più essere considerato legittimo l'appalto fatto per ottenere mere prestazioni di lavoro, salvo ovviamente il caso di lavoratori con competenze specialistiche che i lavoratori alle dipendenze del committente non hanno". Lo scrive in una nota Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale del Pd. "Per contrastare l'interposizione illecita di manodopera, non basta modificare le sanzioni, come propone la ministra Calderone, superando la risibile ammenda amministrativa attualmente prevista. Occorre rivedere la normativa", prosegue. (segue) (Rin)