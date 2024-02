Ucraina: Zelensky, non possiamo perdere "iniziativa diplomatica", in primavera vertice di pace in Svizzera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non può perdere "l'iniziativa diplomatica". Lo ha affermato in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, auspicando che si possa tenere un vertice di pace in Svizzera già in primavera. Come risultato di tale summit, secondo Zelensky, dovrebbe venire predisposto un piano di pace con i partner dell'Ucraina, da consegnare alla Russia. Il presidente ha poi affermato di auspicare si tenga un secondo summit, ma non in Europa. (Kiu)