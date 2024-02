Pisa: Corrado (Pd), in piazza al fianco degli studenti contro pratiche anticostituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torniamo in piazza, rigettiamo con determinazione questa deriva del governo verso pratiche anticostituzionali e liberticide". Lo scrive in una nota Annalisa Corrado, segreteria nazionale del Pd. "A maggior ragione dopo aver letto i commenti irricevibili e le mistificazioni delle destre, dopo aver denunciato il silenzio complice di teleMeloni sulla bellissima manifestazione di Pisa a sostegno delle ragazze e dei ragazzi barbaramente e gratuitamente manganellati, mentre perdura il silenzio assordante della presidente del Consiglio sui fatti gravissimi di Pisa, non è possibile restare a guardare", prosegue. (segue) (Com)