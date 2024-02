Ucraina: Zelensky, "ottimista" su fornitura armi da Paesi occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto "ottimista" riguardo la fornitura di armi dai partner occidentali. Parlando in conferenza stampa a Kiev, Zelensky ha sottolineato l'importanza per l'Ucraina di poter contare su armi a lungo raggio. "Sono ottimista riguardo alla recente risposta dei nostri partner riguardo a queste armi", ha spiegato. Zelensky si è poi detto sicuro che il Congresso Usa approverà gli aiuti militari per Kiev. "Contiamo che gli Stati Uniti restino il leader della democrazia nel mondo", ha aggiunto. (Kiu)