Pisa: Fratoianni (Avs), cosa peggiore è la reazione della destra a parole Mattarella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe "un modo, nemmeno troppo nascosto, per prendere le distanze dalle parole misurate, serie, da garante della Costituzione del presidente Mattarella. A me pare un anticipo di conflitto istituzionale per il premierato", aggiunge Fratoianni. "Di fronte a un fatto come questo, ci pensino bene i cittadini italiani e persino politici ed elettori della destra liberale e moderata: vogliono davvero che salti una figura di equilibrio come il presidente della Repubblica? Quel che ha in mente Meloni è chiaro e noi lo contrasteremo", conclude. (Rin)