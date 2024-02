Pisa: Coisp a Quirinale, anche forze di polizia hanno bisogno di sostegno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun appartenente alle forze dell'ordine va in servizio con il desiderio di 'manganellare' qualcuno: ne sono la testimonianza le migliaia di donne e uomini in divisa che restano feriti o che hanno sacrificato la propria vita per difendere i cittadini e salvaguardare le istituzioni democratiche del nostro Paese - prosegue -. Leggi e prescrizioni, infatti, impongono che una manifestazione debba circoscriversi entro certi limiti di spazio; ma a volte capita che gli agenti vengano pericolosamente schiacciati dai manifestanti e in quel caso, proprio per non farsi calpestare dalla folla consentendo così ai manifestanti di raggiungere gli obiettivi sensibili posti sotto controllo delle Forze di Polizia, respingono anche con la forza quella che in quel momento è diventata una violenza nei loro confronti e soprattutto nei confronti dello Stato". (segue) (Com)