- Gli agenti del commissariato Porta Maggiore di Roma indagano su una rapina in casa avvenuta ieri sera Via Montecuccoli in zona Pigneto a Roma. Una donna ha raccontato agli investigatori che, alla 21, due uomini si sono introdotti in casa, e sotto la minaccia di un oggetto, gli hanno portato via monili d’oro e un orologio Rolex per un valore di circa 10mila euro.(Rer)