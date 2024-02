Forza Italia: Gasparri, abbiamo dimostrato di essere all'altezza insegnamenti Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo poco più di sette mesi da quel tragico 12 giugno "non era scontato che Forza Italia avrebbe dimostrato presenza, solidità, compattezza e capacità di essere decisiva per il futuro della politica italiana. Non era scontato, perché le previsioni erano ben altre e gli uccelli del malaugurio volavano intorno al nostro movimento. Abbiamo dimostrato di essere all'altezza degli insegnamenti di Silvio Berlusconi”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. “Abbiamo, in questi mesi, assunto decine e decine di iniziative, iscritto decine di migliaia di persone, celebrato più di cento congressi, tenuta in campo Forza Italia nel Parlamento, nelle città, nel governo, con determinazione e competenza”, prosegue. “Abbiamo dato voce a categorie e rappresentanze dei corpi sociali. Siamo stati presenti sui territori. Abbiamo avuto in Antonio Tajani un riferimento sicuro, affidabile ed esperto. Il Congresso – sottolinea – ha dimostrato tutto questo. Con la presenza di imprese pubbliche e private, di associazioni di categoria e di sindacati”. (segue) (Rin)