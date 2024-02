Foibe: Sangiuliano, treno del ricordo per tenere viva nostra memoria nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La riconciliazione avrà presto un luogo a Roma che racconterà questa tragedia nazionale, fatta di storie, personaggi, vicende collettive e individuali. Il Disegno di Legge per l’istituzione di un grande Museo nazionale del ricordo, vicino piazza del Popolo, che vede come primo firmatario il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, infatti è già stato approvato e contiamo di aprirlo al pubblico in pochi anni. È un atto di giustizia troppo a lungo atteso”, ha concluso il Ministro. Il progetto del treno del ricordo nasce da una risoluzione della commissione Cultura della Camera dei deputati votata all’unanimità ed è realizzato dalla struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali della presidenza del Consiglio, da Ferrovie dello stato e fondazione Fs italiane, in collaborazione con il ministero della Cultura, il ministero dell’Istruzione e del Merito, il ministero della Difesa, Rai teche, Rai cultura, Rai storia, Archivio luce e Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata. Il Treno del Ricordo - sottolinea il ministero della Cultura - è un treno storico, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane e appositamente allestito con una mostra multimediale e l'esposizione degli oggetti originali degli esuli. Concluderà il viaggio il 27 febbraio nella stazione di Taranto. (Rin)