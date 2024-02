Medio Oriente: alti funzionari Anp a “Haaretz”, governo non si dimetterà settimana prossima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti funzionari dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) hanno dichiarato che il governo non si dimetterà entro una settimana. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Haaretz”, secondo cui le fonti hanno riferito che questa eventualità potrebbe verificarsi in futuro come parte di colloqui congiunti con funzionari di altri Paesi arabi. Secondo i funzionari, il governo dell’Anp non può rassegnare le dimissioni al presidente Mahmud Abbas a causa degli sviluppi politici regionali, compresi i colloqui con altre fazioni palestinesi. Hanno sottolineato che ciò non avverrà nei prossimi giorni. In precedenza l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya” aveva la notizia dell’imminente scioglimento del governo dell’Anp, citando una fonte. (Res)