Sardegna 2024: alle 12 affluenza al 18,4 per cento, in aumento rispetto al 2019

- Alle 12 hanno votato nelle 1.884 sezioni, 266.052 elettori che rappresentano il 18,4 per cento degli aventi diritto al voto. Sono questi i dati che emergono dalla prima rilevazione sull'affluenza alle urne per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del diciassettesimo Consiglio Regionale della Sardegna. Nelle elezioni regionali del 2019 alla stessa ora avevano votato 243.658 su 1.470.401 aventi diritto al voto (16,57 per cento), mentre nelle regionale del 2014 alla stessa ora avevano votato 214.661 elettori su 1.480.332 aventi diritto al voto (14,50 per cento). Il corpo elettorale, ripartito nei 377 comuni dell'isola e nelle 1.884 sezioni elettorali del territorio regionale, è di 1.447.753, di cui 709.837 uomini e 737.916 donne. (Rin)