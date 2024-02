Federcongressi: Santanchè, congratulazioni Gabriella Gentile per conferma presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Gabriella Gentile per la conferma della presidenza di Federcongressi and eventi". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. "Certa che continuerà a portare avanti un lavoro serio e attendo con l'obiettivo di consolidare sempre di più il settore degli eventi e dei congressi, rafforzando al tempo stesso la capacità dell'Italia di essere attrattiva anche per i grandi eventi internazionali di cui il turismo ha sempre più bisogno". (Rin)