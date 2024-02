Gaza: i negoziati per la tregua tra Israele e Hamas riprendono a Doha e al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati per una tregua nel conflitto in corso nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani sono ripresi a Doha, in Qatar. Lo ha riferito l’emittente egiziana “Al Qahera News”, precisando che seguirà una fase di incontri al Cairo, in Egitto. Ai colloqui parteciperanno rappresentanti di Israele, Qatar, Egitto e Stati Uniti, nonché una delegazione del movimento islamista palestinese Hamas. Durante le consultazioni, le parti discuteranno della proposta elaborata durante i colloqui che si sono tenuti venerdì scorso a Parigi, in Francia.(Cae)