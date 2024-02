Germania: Link (Fdp), valutiamo proposta ministro Esteri Sikorski su aumento truppe in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito liberaldemocratico (Fdp) Michael Link ha dimostrato apertura rispetto alla proposta del ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski di stazionare altri soldati delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) nel Paese dell'Europa centrorientale. "Dovremmo seriamente pensare alla proposta di Sikorski di stazionare soldati tedeschi sul confine orientale della Polonia per proteggere congiuntamente il fianco orientale della Nato in futuro", ha detto Link, ripreso dall'agenzia "Dts". In Polonia "non c’è da aspettarsi un risentimento antitedesco", secondo Link: "ciò è già stato dimostrato dall’esperienza acquisita lo scorso anno con lo stazionamento temporaneo dei missili di difesa aerea Patriot" e dal personale tedesco nelle basi Nato in Polonia. (Geb)