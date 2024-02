Passaporti: Benzoni (Az), situazione peggiorata, Piantedosi trovi soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La denuncia fatta "sul caos passaporti continua e, ad un anno di distanza dalla mia prima interrogazione al ministro Piantedosi, la situazione è peggiorata". Lo ha detto Fabrizio Benzoni, deputato di Azione. "Oggi 'Il Sole 24 Ore' ha pubblicato una bellissima inchiesta sul campo, realizzata tra il 16 e il 22 novembre 2023 in 21 capoluoghi di regione e di provincia: in metà di questi non si riesce a fare un passaporto, con danni economici che arrivano a ben 300 milioni di euro", ha aggiunto. (segue) (Rin)