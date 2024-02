Serbia: inviata nota protesta a Croazia per dichiarazioni ministro Esteri contro Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Serbia ha inviato una nota di protesta all'ambasciata croata a Belgrado riguardo "l'inaccettabile dichiarazione" del capo della diplomazia di Zagabria, Gordan Grlic-Radman, riguardo alle autorità serbe. In un'intervista all'emittente "N1", il ministro croato ha affermato che il presidente serbo Aleksandar Vucic "dovrebbe decidere su quale lato stare", in riferimento alla volontà di avere buone relazioni sia con la Russia che con l'Unione europea. Grlic-Radman ha inoltre chiamato Vucic "un satellite russo" e ribadendo che "l'influenza maligna della Russia sui Balcani occidentali non sarà consentita". La nota della diplomazia serba evidenzia come le parole del ministro croato rappresentano “un’ulteriore continuazione della costruzione di un clima di odio verso la Serbia e il popolo serbo e minano la politica comune di promozione della pace e della stabilità nella regione”. (Seb)