Brasile: oggi la manifestazione a sostegno di Bolsonaro a San Paolo (2)

- Alla manifestazione, ha detto il consigliere di Bolsonaro, Fabio Wajngarten, dovrebbero aderire anche i governatori degli Stati di Goias, Ronaldo Caiado, di Santa Catarina, Jorginho Mello, un centinaio di deputati e tra i dieci e i quindici senatori. In piazza, ha assicurato Wajngarten, si attendono circa 700mila manifestanti. I responsabili della sicurezza dello Stato fanno sapere di aver approntato un piano per prevenire possibili disordini, contando anche sul contributo della polizia militare. L'iniziativa segue la prima tornata di interrogatori tenuta presso la sede della Polizia di San Paolo. Udienza durante la quale Bolsonaro ha deciso di avvalersi della decisione di non rispondere dal momento facendo sapere che la difesa non aveva avuto accesso preventivo alla documentazione in base alla quale è accusato. I media locali ipotizzano anche per questo che domenica l'ex presidente cercherà di evitare riferimenti diretti al processo e al magistrato della Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf), Alexandre de Morais, titolare dell'inchiesta. (segue) (Brs)