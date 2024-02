Roma: ferito da coltellate ma 25enne sostiene di essere caduto, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato soccorso da un equipaggio del 118 in via Casal Bernocchi a Roma, per ferite da arma da taglio alle gambe e alla nuca, ma ha sostenuto che le ferite se le era provocate cadendo dalla finestra di casa. Venerdì mattina, quindi, è stata allertata la polizia che ha raggiunto il 25enne cileno nell’ospedale Sant’Eugenio dove il ferito è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il giovane ha mantenuto la sua versione per le ferite anche se la polizia indaga per aggressione.(Rer)